На Первомайском проспекте начался ремонт теплотрассы, которую не обновляли более 30 лет

На Первомайском проспекте начались строительно-монтажные работы по капитальному ремонту участка тепловой сети длиной 400 метров от перекрестка с улицей Павлова до перекрестка с улицей Сенной. По программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» при софинансировании из бюджетов города и области будет заменена теплотрасса, которая в последний раз ремонтировалась в 1994 году.

Работы выполняются силами подрядной организации. Срок выполнения по контракту – до 15 октября. При этом горячее водоснабжение будет восстановлено до 31 августа. Благоустройство продлится до середины осени.

По словам представителя подрядной организации, до сегодняшнего дня шли подготовительные работы: подготовка документации, топосъёмка, согласование.

«Сейчас фрезой производится съём асфальтового покрытия. После срезки асфальта мы перейдём к демонтажу лотков и устаревших труб для их последующей замены», – рассказал подрядчик.

Сложность работы на этом участке в том, что здесь находится большое количество других коммуникаций, которые важно не задеть. Поэтому подрядная организация находится в постоянном контакте со всеми эксплуатационными службами города.

«Мы постоянно находимся в контакте с подрядной организацией, сразу помогаем в решении каких-то возникающих вопросов», – отметил главный инженер МУП РМПТС Сергей Терехов.

Дорожное движение на участке ремонта перекрыто. Правый ряд оставлен для проезда общественного транспорта. Частный транспорт должен объезжать этот отрезок по соседним улицам. При этом продолжают работать дорожные камеры контроля выделенной полосы.