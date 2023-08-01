На Первомайском проспекте и проезде Завражного в Рязани отремонтировали дорогу

31 июля состоялась комиссионная приемка дорог на Первомайском проспекте и проезде Завражнова, ремонт которых прошел по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На Первомайском проспекте заменили дорожное покрытие на участке от улицы Вокзальной протяженность 870 метров. Кроме этого там также заасфальтировали съезды в местах примыкания второстепенных и дворовых дорог, положили новые люки и нанесли разметку, а на пешеходном переходе в районе перекрестка с Вокзальной установили новый пандус.

На проезде Завражнова заменили асфальтное покрытие на участке от Первомайского проспекта до улицы Высоковольтной, заасфальтировали съезды в местах примыкания второстепенных дорог и проездов и поставили новые крышки люков.

Комиссия не выявила недостатков в качестве ремонтных работ, сообщает администрация Рязани.