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На Первомайском проспекте и проезде Завражного в Рязани отремонтировали дорогу

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Фото: сайт администрации

31 июля состоялась комиссионная приемка дорог на Первомайском проспекте и проезде Завражнова, ремонт которых прошел по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

На Первомайском проспекте заменили дорожное покрытие на участке от улицы Вокзальной протяженность 870 метров. Кроме этого там также заасфальтировали съезды в местах примыкания второстепенных и дворовых дорог, положили новые люки и нанесли разметку, а на пешеходном переходе в районе перекрестка с Вокзальной установили новый пандус.

На проезде Завражнова заменили асфальтное покрытие на участке от Первомайского проспекта до улицы Высоковольтной, заасфальтировали съезды в местах примыкания второстепенных дорог и проездов и поставили новые крышки люков.

Комиссия не выявила недостатков в качестве ремонтных работ, сообщает администрация Рязани.

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