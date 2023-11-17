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На Первомайском проспекте и на улице Вокзальной снова отключат воду

7info7
Фото Pxhere

В понедельник, 20 ноября, холодную воду на Первомайском проспекте и на улице Вокзальной будут отключать воду. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Причина — проведение ремонтных работ. С 10:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:

Воды не будет в домах по следующим адресам: ул. Вокзальная, д. 14, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 38, д. 42, д. 5, д. 51а, д. 55б, д. 61, д. 61 корп. 1, д. 65, д. 7, д. 77, д. 89, д. 91, д. 6, д. 11, д. 20, д. 24, д. 26а, д. 28а, д. 28б, д. 36, д. 37, д. 41, д. 44 (административное здание), ул. Первомайский проспект, д. 74 корп. 1, д. 54 (конгресс-отель «Амакс»).

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