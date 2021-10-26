На Первомайском проспекте 25-летний рязанец разбил дверь бара и пробрался внутрь

В Рязани сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, который разбил дверь бара на Первомайском проспекте и пробрался внутрь заведения. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Информация о противоправных действиях поступила в дежурную часть. На место выехали сотрудники ППС.

Молодой человек не смог внятно объяснить причину своего поступка. Для разбирательства его доставили в отдел МВД России по Советскому району.

В настоящий момент производится оценка ущерба, по результатам которой примут решение о привлечении злоумышленника к ответственности.