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Вторник, 26 октября, 2021
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На Первомайском проспекте 25-летний рязанец разбил дверь бара и пробрался внутрь

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В Рязани сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, который разбил дверь бара на Первомайском проспекте и пробрался внутрь заведения. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Информация о противоправных действиях поступила в дежурную часть. На место выехали сотрудники ППС. 

Молодой человек не смог внятно объяснить причину своего поступка. Для разбирательства его доставили в отдел МВД России по Советскому району. 

В настоящий момент производится оценка ущерба, по результатам которой примут решение о привлечении злоумышленника к ответственности. 

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