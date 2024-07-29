На озере Черненьком в Рязанской районе отметили Праздник Нептуна

27 июля на озере Черненьком, расположенном в Рязанском районе, прошло празднование Нептуна. Туристы собрали средства и сами организовали мероприятие, сделав костюмы, что не удивительно — креативных людей на туристических стоянках хватает. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета»- Рязань.

Основная сцена, как и принято в подобных праздниках, была расположена на воде. Вместо обычной сцены использовали плот — не выдуманный, а полностью реальный. Завершением мероприятия стала дискотека с популярными хитами 80-х годов, которая проходила на берегу.

Фестиваль оказался на удивление успешным.