Понедельник, 29 июля, 2024

На озере Черненьком в Рязанской районе отметили Праздник Нептуна

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала Новая газета

27 июля на озере Черненьком, расположенном в Рязанском районе, прошло празднование Нептуна. Туристы собрали средства и сами организовали мероприятие, сделав костюмы, что не удивительно — креативных людей на туристических стоянках хватает. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета»- Рязань.

Основная сцена, как и принято в подобных праздниках, была расположена на воде. Вместо обычной сцены использовали плот — не выдуманный, а полностью реальный. Завершением мероприятия стала дискотека с популярными хитами 80-х годов, которая проходила на берегу.

Фестиваль оказался на удивление успешным.

На озере Черненьком в Рязанской районе отметили Праздник Нептуна

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