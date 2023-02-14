Вторник, 14 февраля, 2023
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На окраине Рязани женщина упала с пятого этажа на кондиционер квартиры этажом ниже

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Фото: vk.com/dyagilevo_ryazan

На улице Забайкальской в Рязани женщина упала с пятого этажа и приземлилась на кондиционер квартиры этажом ниже. Об этом сообщил анонимный пользователь группы «Дягилево ВКонтакте».

Инцидент случился в доме №15 корпус 1 вечером 14 февраля. По словам очевидца, на месте работали спасатели. Женщину сняли и увезли на скорой помощи. 

Ещё один очевидец рассказал, что женщина начала нервничать, заметив человека, снимавшего её на телефон. Из-за этого она едва не упала вниз.

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