На окраине Рязани женщина упала с пятого этажа на кондиционер квартиры этажом ниже

На улице Забайкальской в Рязани женщина упала с пятого этажа и приземлилась на кондиционер квартиры этажом ниже. Об этом сообщил анонимный пользователь группы «Дягилево ВКонтакте».

Инцидент случился в доме №15 корпус 1 вечером 14 февраля. По словам очевидца, на месте работали спасатели. Женщину сняли и увезли на скорой помощи.

Ещё один очевидец рассказал, что женщина начала нервничать, заметив человека, снимавшего её на телефон. Из-за этого она едва не упала вниз.