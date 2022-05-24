На окраине Рязани собаки не подпускали «скорую» к хозяйке со сломанной ногой

На окраине Рязани собаки не подпускали врачей «скорой помощи» к хозяйке, которая сломала ногу. Об этом пишет «Новая газета».
Инцидент случился в поле в районе улицы Зубковой. Местная жительница выгуливала двух собак, упала и сломала ногу. Прохожие вызвали скорую.
Однако медики не могли подойти к пострадавшей — собаки окружили хозяйку и не подпускали посторонних. Бригада «скорой» обращались в полицию и МЧС, но те не смогли ничего сделать. В итоге собак с помощью сачка обездвижили сотрудники службы отлова животных.
Женщину благополучно доставили в больницу, с ней всё в порядке.
Фото: Новости Рязани ВКонтакте