На окраине Рязани собаки не подпускали «скорую» к хозяйке со сломанной ногой

На окраине Рязани собаки не подпускали врачей «скорой помощи» к хозяйке, которая сломала ногу. Об этом пишет «Новая газета».

Инцидент случился в поле в районе улицы Зубковой. Местная жительница выгуливала двух собак, упала и сломала ногу. Прохожие вызвали скорую.

Однако медики не могли подойти к пострадавшей — собаки окружили хозяйку и не подпускали посторонних. Бригада «скорой» обращались в полицию и МЧС, но те не смогли ничего сделать. В итоге собак с помощью сачка обездвижили сотрудники службы отлова животных.

Женщину благополучно доставили в больницу, с ней всё в порядке.

«У нас смена уже заканчивалась, а из-за всего этого на адресе три часа проторчали. Но никаких обид на этих дворняг у меня нет. Вы бы видели их глаза, когда они защищали хозяйку… Лишний раз убедился, что собаки преданней людей», — рассказал водитель бригады «скорой» Дмитрий.

Фото: Новости Рязани ВКонтакте