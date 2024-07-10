На окраине Рязани попал в ДТП 16-летний мотоциклист

9 июля примерно в 15:10 в городе Рязани, вблизи дома 21 по улице Промышленная, произошло дорожно-транспортное происшествие? сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Столкнулись мотоцикл «Альфа Мотоленд», которым управлял 16-летний житель Рязани, и автомобиль «Фольксваген Поло», за рулём которого была 40-летняя женщина.

В результате аварии несовершеннолетний водитель мотоцикла получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. К счастью, его спас защитный шлем, который он надел перед поездкой.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.