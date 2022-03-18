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Пятница, 18 марта, 2022

На окраине Рязани ночью сгорел автомобиль

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На окраине Рязани ночью сгорел автомобиль

7info7

В посёлке Южный на окраине Рязани ночью сгорел автомобиль. Об этом сообщает Ya62.

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Всё произошло 18 марта в 04.30. К тушению пожара привлекли один расчёт.

Возгорание удалось ликвидировать к 05.16. Никто не погиб и не пострадал.

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