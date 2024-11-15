В Рязанской области неизвестные изнасиловали и жестоко убили собаку

В четверг, 14 ноября, в посёлке Божатково на окраине Рязани изнасиловали и жестоко убили собаку. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Неприличная Рязань».

По словам автора поста, труп животного нашла девушка, которой от увиденного стало плохо. У собаки зафиксированы множественные пулевые ранения, выколот глаз и разрезан язык. Кроме того, разворочен задний проход.

На месте происшествия работали следователи. Если судить по описанию, есть всё необходимое для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.