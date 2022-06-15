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Четверг, 16 июня, 2022

На окраине Рязани избили и ограбили мужчину

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Александр Ильин

На окраине Рязани избили и ограбили мужчину

Около кафе на окраине Рязани избили и ограбили 42-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший рассказал полицейским, что отдыхал в заведении, распивая алкоголь. Когда он вышел на улице подышать, к нему подошёл незнакомец и потребовал сотовый телефон и бумажник. Получив отказ, злоумышленник избил рязанца и ограбил его.

К преступлению оказался причастен 28-летний житель Рязанского района, который ранее был судим за кражу, мошенничество, грабеж и угон автотранспорта.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. По этой статье грозит до 7 лет лишения свободы.

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