На окраине Рязани избили и ограбили мужчину

Около кафе на окраине Рязани избили и ограбили 42-летнего мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Потерпевший рассказал полицейским, что отдыхал в заведении, распивая алкоголь. Когда он вышел на улице подышать, к нему подошёл незнакомец и потребовал сотовый телефон и бумажник. Получив отказ, злоумышленник избил рязанца и ограбил его.

К преступлению оказался причастен 28-летний житель Рязанского района, который ранее был судим за кражу, мошенничество, грабеж и угон автотранспорта.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. По этой статье грозит до 7 лет лишения свободы.