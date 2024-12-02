Понедельник, 2 декабря, 2024
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На охранную систему индустриального парка «Рязанский» потратят более 536 миллионов

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Валерия Мединская
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

На создание охранной системы индустриального парка «Рязанский» потратят 536 миллионов 651 тысячу 118 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На территории парка планируется установить контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, физическое ограждение из нержавеющей стали и сетки, административное здание с дождеприемными решетками. Стены административного здания будут из кирпича, двери планируют сделать металлическими.

Деньги на первый этап строительства выделены. Сдача работ планируется спустя 8 месяцев с даты подписания контракта.

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