На охранную систему индустриального парка «Рязанский» потратят более 536 миллионов

На создание охранной системы индустриального парка «Рязанский» потратят 536 миллионов 651 тысячу 118 рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На территории парка планируется установить контрольно-пропускной пункт, систему охранного телевидения, физическое ограждение из нержавеющей стали и сетки, административное здание с дождеприемными решетками. Стены административного здания будут из кирпича, двери планируют сделать металлическими.

Деньги на первый этап строительства выделены. Сдача работ планируется спустя 8 месяцев с даты подписания контракта.