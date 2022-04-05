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Вторник, 5 апреля, 2022

На одной из улиц Недостоева 6 апреля отключат холодную воду

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На одной из улиц Недостоева 6 апреля отключат холодную воду

Александр Ильин
Изображение Jonas KIM с сайта Pixabay

В Рязани 6 апреля отключат холодную воду на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, сообщает Водоканал. 

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С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Сельских Строителей д. 4д, 5а, 5б

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