На одной из улиц Недостоева 6 апреля отключат холодную воду

В Рязани 6 апреля отключат холодную воду на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, сообщает Водоканал.
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С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Сельских Строителей д. 4д, 5а, 5б
В Рязани 6 апреля отключат холодную воду на улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево, сообщает Водоканал.
С 09:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
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