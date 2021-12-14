На обругавшую детей учительницу из Белгородской области завели два административных дела

Педагог частной школы из города Старый Оскол, которая во время занятия обзывала детей «уродами», попала под два административных дела, сообщает ИА «Бел.Ру».

Проверкой инцидента занялась прокуратура региона. В ведомстве собираются привлечь женщину к ответственности по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ (Нарушение требований к ведению образовательной деятельности) и ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов).

Напомним, ненадлежащее поведение учительницы сняла на видео местная жительница, которая случайно оказалась возле кабинета, где проходили уроки английского языка. Ролик она затем опубликовала в интернете.

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В частности, на запись попала фраза: «Да что бы ты облез 20 раз! Зачёркивай, урода кусок».