На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана

В Скопинском районе Рязанской области 23 июля на обочине трассы нашли труп кабана. Об этом сообщает «Скопинская райветстанция» в группе ВКонтакте.

На обочине 266-го километра трассы Москва — Астрахань обнаружили труп кабана. Специалисты районной ветстанции, представители Минприроды и администрации посетили место, где нашли тело. Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.

Тело кабана утилизировано согласно ветеринарно-санитарным нормам. На месте провели дезинфекцию.