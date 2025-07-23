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Экология, природа, животные

На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана

Анастасия Мериакри

В Скопинском районе Рязанской области 23 июля на обочине трассы нашли труп кабана. Об этом сообщает «Скопинская райветстанция» в группе ВКонтакте.

На обочине 266-го километра трассы Москва — Астрахань обнаружили труп кабана. Специалисты районной ветстанции, представители Минприроды и администрации посетили место, где нашли тело. Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.

Тело кабана утилизировано согласно ветеринарно-санитарным нормам. На месте провели дезинфекцию.

На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.
На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.
На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.
На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.
На обочине трассы в Рязанской области нашли труп кабана Ветеринары провели отбор проб патологического материала на предмет особо опасных заболеваний. Их отправили в лабораторию.

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