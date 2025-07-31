На обломках дома в Саратове неделю без еды и воды выживает кошка Масяня 

Кошка почти неделю остаётся на руинах обрушившегося дома в Саратове — без еды и воды. Спасатели пока не могут к ней добраться, пишет MASH.

По информации телеграм-канале, кошка по кличке Масяня упала на балкон с верхних этажей и теперь сидит среди завалов. Пробраться к ней невозможно: доступ к балкону перекрыт обломками, а подогнать автолестницу пока нельзя — конструкция остаётся нестабильной и грозит новым обрушением.

Местные жители заметили кошку х и просят спасателей срочно её вытащить. Люди переживают за судьбу животного, которое, выжило чудом при взрыве газа.

Хозяйка Масяни узнала, что её любимица жива, только из соцсетей. По её словам, собаку по кличке Шемми спасли вскоре после трагедии, а вот пугливая кошка спряталась и осталась в доме.

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