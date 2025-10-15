Среда, 15 октября, 2025
3.7 C
Рязань
Общество

На обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения направлено свыше 630 млн рублей

Анастасия Мериакри
Изображение от Freepik

В Рязанской областной Думе состоялся «Правительственный час», посвященный итогам подготовки коммунальной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда к отопительному сезону.

О проведенной работе депутатов областной думы проинформировали министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк, руководители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и администрации г. Рязани.

Основной доклад, посвященный итогам подготовки к отопительному сезону, представил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост. Он отметил, что с марта 2025 года в регионе проводятся мероприятия по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону 2025/2026 годов.

Согласно проведенному мониторингу, по состоянию на 6 октября текущего года к предстоящему отопительному периоду готово 99,2 % объектов. Объем финансовых средств, направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» составляет более 14 миллиардов рублей.

В рамках заключенного Министерством с Приокским управлением Ростехнадзора соглашения регулярно осуществлялись промежуточные проверки хода работ по подготовке к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций муниципалитетов. В 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного теплоснабжения направлено свыше 630 млн рублей, за счет которых производится замена порядка 20 км тепловых сетей, что почти в 3 раза превышает показатели прошлого года. Всего по плану на 2025 год должно быть обновлено более 41 км тепловых сетей.

«По состоянию на 13 октября отопление подано в 100% многоквартирных домов и объектов соцсферы. Периодически возникают повреждения в тепловых сетях, в основном в Рязани, которые оперативно устраняются. Также пока есть вопросы к качеству теплоснабжения, в первую очередь они связаны с развоздушиванием стояков и наладкой гидравлического режима управляющими компаниями в многоквартирных домах» – сказал министр.

Начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк проинформировала о работе с управляющими компаниями по подготовке к отопительному сезону и соблюдению сроков получения паспортов готовности.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Артем Уворвихвост и начальник Государственной жилищной инспекции региона Татьяна Тарасюк также ответили на вопросы депутатов, в том числе касающиеся порядка перерасчета оплаты за отопление, работе по повышению качества теплоснабжения в домах.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одним ударом снесут всю страну: обнародовано самое страшное пророчество Владимира Жириновского

В нём политик-пророк говорил о том, как будет развязана Третья мировая война.
Новости России

Следователь указал на странности в исчезновении семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в конце сентября в тайге в...
Новости России

Шок для родных. Раскрыты детали смерти легендарного советского гимнаста Дитятина

Легендарный советский гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин умер...
Общество

В Рязанской области продолжают собирать грибы: находят вешенки, опята, польские белые

Грибной сезон продолжился в середине октября.
Общество

Солнце атакует: составлен прогноз магнитных бурь на 13-19 октября

Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться утром 14 октября.

Последние новости

Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 3 годам тюрьмы

В марте 2025 года на трассе М-5 водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями

В лесах Рязанской области завершился пожароопасный сезон, зарегистрировано 26 лесных пожаров

На территории лесного фонда региона было зарегистрировано 26 лесных пожаров.

Почва остывает: рязанский ученый рассказал про особенности осенних температурных изменений

С началом текущей недели 13 октября период активной вегетации окончательно завершился – среднесуточные температуры уверенно ушли ниже порогового значения +10 градусов.

В Рязанской области увеличили выплаты молодым семьям и беременным студенткам

При этом в новой редакции закона при предоставлении единовременной выплаты беременным студенткам исключено обязательное условие обучения в региональных образовательных организациях.

Ковчег с частицей мощей Матроны Московской пребывает в храме Пронского района

Святыне, которая была принесена в сельскую церковь накануне престольного праздника, уже поклонилось множество верующих

Представители фракции партии «Единая Россия» в Рязанской областной Думе обсудили с губернатором планы совместной работы

Глава региона отметил, что выборы, прошедшие в Рязанской области в сентябре, продемонстрировали беспрецедентную явку и поддержку партии.

Перерасчёт за отопление рязанцам произведут автоматически

Дата подачи тепла фиксируется двусторонним актом с управляющей организацией. На основании этих актов РМПТС произведет перерасчет начислений на фактическую дату начала подачи отопления.

Венера и Гетта: названы популярные и редкие имена новорожденных сентября 2025 года

Самыми популярными именами для девочек стали: Анна, Варвара, Ева, Мария, ими назвали 13 новорожденных.

В Рязани временно будет перекрыто движение по мосту через реку Трубеж

Работы проводятся для технического обслуживания механизмов пролетного строения моста.

С арендатором Турлатовской свалки расторгнут договор на использование земель из-за опасных отходов

Выявлены факты размещения отходов различных классов опасности на землях, находящихся в федеральной собственности.

С начала 2025 года в Рязани родилось 19 пар «королевской» двойни

За девять месяцев 2025 года в Рязанском перинатальном центре родились 55 пар близнецов

Водитель пострадал при столкновении с опорой линии электропередач

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Рязанская косметическая продукция представлена на Международной выставке

Международная выставка InterCHARM 2025 проводится с 15 по 18 октября в МВЦ «Крокус Экспо» в Московской области.

Новый айфон, песни Макана и танцы под Газманова: как прошли полуфиналы Рязанской лиги КВН

За право сразиться в финале боролись шесть команд.

На входе в обновленный Гвардейский сквер установят пилон

Были высажены деревья и обустроена площадка с мусорными контейнерами, огороженная панелями.