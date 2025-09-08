Понедельник, 8 сентября, 2025
Кино и ТВ

На НТВ стартовал второй сезон шоу «ВИА Суперстар!»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

В субботу на телеканале НТВ вышел первый выпуск второго сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются десять коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые годы.

В премьерном выпуске на сцену вышли: ВИА «Поющие гитары», группы «Аракс», «Блестящие», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал», «Сладкий сон», «Тутси» и RevoльveRS.

Первый конкурс был посвящён главным хитам самих участников. Зрители услышали песни, которые когда-то стали визитными карточками групп: «Восток» исполнил «Миражи», RevoльveRS — «Котёнок», «Тутси» — «Самый, самый», «Аракс» — «Мечта сбывается», «Блестящие» — «А я всё летала», «Сладкий сон» — «На белом покрывале января», «Динамит» — «Я не забуду никогда», «Бурановские бабушки» — Party for Everybody, «Лесоповал» — «Я куплю тебе дом». ВИА «Поющие гитары» тронули Ирину Понаровскую до слёз, исполнив композицию «Нет тебя прекрасней».

— Первый раз на большую сцену я вышла с ними, это моя жизнь. Как так может быть, что мы в одном проекте: я — в жюри, а вы — на сцене. Я должна быть там, на месте этой девочки. Наш ансамбль ломал залы, за нами ездили толпы поклонников. Но главное — это была моя профессиональная и человеческая закалка. Нижайший поклон, — призналась Ирина Понаровская.

Кроме неё, в жюри вошли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха.

По итогам первого выпуска лидерами стали «Аракс», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Лесоповал» и ВИА «Поющие гитары» — они набрали по 8 баллов. Чуть меньше получили «Блестящие», RevoльveRS, «Сладкий сон» и «Тутси» — по 7 баллов.

Со второго выпуска проект начнёт покидать один коллектив — тот, что наберёт наименьшее количество баллов по итогам нескольких эфиров. Один раз за сезон жюри сможет спасти группу, но только единогласно. Если мнения разойдутся, шанс на спасение дадут зрители в студии — для этого коллективу нужно будет получить не менее 70% голосов. Победителем сезона станет группа с наибольшим количеством баллов по итогам всех выпусков.

Ведущие проекта — Вадим Такменёв и Наташа Королёва.

