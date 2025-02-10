 На НТВ стартовал шестой сезон шоу «Маска»

9 февраля в эфире телеканала НТВ состоялась премьера шестого сезона главного шоу страны «Маска» (12+). В первом выпуске на сцену вышли 14 героев – Богомол, Боксёр, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыплёнок, которые представили свои номера и дали первые подсказки. По итогам премьерного эпизода никто из масок не был раскрыт, таким образом все герои выступят в шоу в следующем выпуске.

В шестом сезоне к основному судейскому составу шоу «Маска» присоединился певец Стас Костюшкин. Также в этом году сохранилось одно нововведение прошлого сезона – иммунитет, который один раз за сезон даёт возможность избежать выбывания из шоу в случае попадания в номинацию. Традиционно маски были разделены на три группы, по итогам выступлений каждой группы зрители в зале выбирали одну маску, которая, по их мнению, была лучшей и достойна получить иммунитет. По итогам выпуска в финальной тройке оказались Окунь, исполнивший популярный трек Анны Асти «Царица», Сокол, который вышел на сцену с песней Always Bon Jovi и Страус с композицией Витаса «Птица счастья». В этот раз иммунитет получил Сокол, набрав наибольшее количество зрительских голосов.

Напомним, что в этом сезоне все маски – оригинальные, а за ними скрываются суперпопулярные артисты, в общей копилке которых – более 50 музыкальных альбомов и 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев. Среди участников есть, например, шесть тельцов, раков, дев и скорпионов, а также как минимум одна змея, кролик и собака. Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.

Реклама

Смотрите шоу «Маска» – по воскресеньям, в 20.20 на НТВ.