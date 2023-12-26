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На новогодние праздники изменится расписание электропоездов из Рязани

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На Московском направлении железной дороги в новогодние выходные изменится расписание движения электропоездов, сообщает сайт МЖД.

В частности, 29 декабря пригородные поезда будут курсировать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — воскресенья.

Экспрессы выходного дня № 7084 и 7085, курсирующие между Москвой и станцией Рязань-1 назначены 30 и 31 декабря, экспресс № 7051 со станции Рязань-2 будет ходить 6–8 января.

Поезда № 7050 и 7052 Москва — Рязань-2 будут курсировать 28–29 декабря.

9 января со станции Рязань-1 в 4:18 отправится поезд № 7021 и прибудет в Москву в 6:54.

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