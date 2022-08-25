На Ново-Рязанской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую вентиляторную градирню

В среду, 24 августа, на Ново-Рязанской ТЭЦ, самой крупной теплоэлектроцентрали города Рязани, состоялась церемония ввода в эксплуатацию новой вентиляторной четырёхсекционной градирни № 3, которая предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин в межотопительный период.
В честь этого события на станцию приехали: зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, председатель городской думы Татьяна Панфилова, мэр города Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, директор Рязанского РДУ Юрий Колесов. Вместе с председателем совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолием Шестаковым почётные гости перерезали красную ленточку, официально открыв энергообъект, строившийся три года.
Перед этим градирню освятил клирик Христорождественского кафедрального собора Рязани, иерей Вячеслав Зотов.
Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков сообщил, что главная цель инвестиционного проекта — это обеспечение безаварийной работы теплофикационных турбин, которые производят отпуск тепла жителям города и предприятиям Южного промузла. Объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни составил 225,48 млн. рублей. Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось станцией за счёт собственных и кредитных средств. Подрядчиком строительства градирни выступила строительно-монтажная организация ООО «Строительные Материалы Сибири».
Ввод в эксплуатацию градирни для предприятий Южного промузла — это повышение надёжности обеспечения их тепловой энергией и промышленным паром, а для горожан пуск градирни гарантирует стабильность горячего водоснабжения в период между отопительными сезонами. Кроме того, за счёт ввода вентиляторной градирни располагаемая электрическая мощность станции в летний период увеличится на 70 мегаватт (на 30%). Это сопоставимо с объёмом потребления электрической энергии почти половины жилищно-коммунального фонда города Рязани.
Строительство такого сложного объекта стало возможным благодаря коллективу станции, профессионализму сотрудников. На торжественном собрании отличившимся работникам вручили награды.
Татьяна Гусева отметила, что на предприятии создана настоящая команда профессионалов, и поэтому станция всегда идёт вперёд, развивается, несмотря на трудности. В коллективе создаются все условия для плодотворной работы.
Мэр также поблагодарила председателя совета директоров ТЭЦ Анатолия Шестакова за помощь. По её словам, благодаря Ново-Рязанской ТЭЦ в этом году в День города жители впервые увидят два праздничных фейерверка.
О планах по модернизации и реконструкции предприятия рассказал Анатолий Шестаков.
Отвечая на вопрос, готово ли к этому предприятие, Анатолий Зарибзянович отметил, что самое главное, что сейчас есть взаимопонимание с правительством региона, администрацией Рязани.