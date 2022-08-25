На Ново-Рязанской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую вентиляторную градирню

В среду, 24 августа, на Ново-Рязанской ТЭЦ, самой крупной теплоэлектроцентрали города Рязани, состоялась церемония ввода в эксплуатацию новой вентиляторной четырёхсекционной градирни № 3, которая предназначена для снижения температуры воды, циркулирующей в системе охлаждения турбин в межотопительный период.

В честь этого события на станцию приехали: зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова, исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрий Устинов, председатель городской думы Татьяна Панфилова, мэр города Елена Сорокина, депутат областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, директор Рязанского РДУ Юрий Колесов. Вместе с председателем совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолием Шестаковым почётные гости перерезали красную ленточку, официально открыв энергообъект, строившийся три года.

Перед этим градирню освятил клирик Христорождественского кафедрального собора Рязани, иерей Вячеслав Зотов.

— Самый главный принцип работы такого большого объекта — надёжность. И это сегодня мы наглядно увидели на Ново-Рязанской ТЭЦ, — сообщила журналистам Юлия Швакова. — Большой объём инвестиций направлен на повышение энергоэффективности. Впечатления от деятельности предприятия самые положительные.

Директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков сообщил, что главная цель инвестиционного проекта — это обеспечение безаварийной работы теплофикационных турбин, которые производят отпуск тепла жителям города и предприятиям Южного промузла. Объем капитальных вложений в строительство вентиляторной градирни составил 225,48 млн. рублей. Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось станцией за счёт собственных и кредитных средств. Подрядчиком строительства градирни выступила строительно-монтажная организация ООО «Строительные Материалы Сибири».

Ввод в эксплуатацию градирни для предприятий Южного промузла — это повышение надёжности обеспечения их тепловой энергией и промышленным паром, а для горожан пуск градирни гарантирует стабильность горячего водоснабжения в период между отопительными сезонами. Кроме того, за счёт ввода вентиляторной градирни располагаемая электрическая мощность станции в летний период увеличится на 70 мегаватт (на 30%). Это сопоставимо с объёмом потребления электрической энергии почти половины жилищно-коммунального фонда города Рязани.

Строительство такого сложного объекта стало возможным благодаря коллективу станции, профессионализму сотрудников. На торжественном собрании отличившимся работникам вручили награды.

— Тот потенциал, и технический, и людской, которым обладает предприятие, позволяет решать любые проблемы. Вы «Станционники» с большой буквы и справляетесь со всеми задачами, — заявил и. о. министра ТЭК и ЖКХ Дмитрий Устинов. — Правительство Рязанской области, министерство находятся в постоянном диалоге с руководством станции, согласовываем все технические вопросы. В том числе по программе развития электроэнергетики.

Татьяна Гусева отметила, что на предприятии создана настоящая команда профессионалов, и поэтому станция всегда идёт вперёд, развивается, несмотря на трудности. В коллективе создаются все условия для плодотворной работы.

— Новая градирня даёт надёжность, энергобезопасность и уверенность в завтрашнем дне, — заявила журналистам председатель Рязгордумы Татьяна Панфилова. Для города главное, что благодаря инвестициям жители будут с теплом, с горячей водой. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.

— Рада, что в нашем городе есть предприятие, которое во многом является примером для всех отраслей по надёжности, эффективности, честности и результатам. Вы активно привлекаете к работе молодых специалистов. ТЭЦ — это очень надёжный партнёр, от работы которого зависит комфорт наших жителей. Сейчас администрация Рязани и руководство Ново-Рязанской ТЭЦ находятся в конструктивном диалоге, у нас полное взаимопонимание, мы находим взаимоприемлемые решения, — подчеркнула Сорокина.

Мэр также поблагодарила председателя совета директоров ТЭЦ Анатолия Шестакова за помощь. По её словам, благодаря Ново-Рязанской ТЭЦ в этом году в День города жители впервые увидят два праздничных фейерверка.

О планах по модернизации и реконструкции предприятия рассказал Анатолий Шестаков.

— Самая главная наша цель — замена девятой турбины, которой уже более 50 лет, — сообщил Шестаков. — Это основная турбина, на которой по теплу «висит» практически весь город. Чтобы подготовиться к реализации этого инвестиционного проекта, надо для замещения тепловой мощности ещё построить новую турбину № 2, а также произвести замену паропроводов, которые сильно изношены.

Отвечая на вопрос, готово ли к этому предприятие, Анатолий Зарибзянович отметил, что самое главное, что сейчас есть взаимопонимание с правительством региона, администрацией Рязани.