На ноябрьские праздники через Рязань будут курсировать 6 дополнительных пар поездов

В период ноябрьских праздников через Рязань проследуют дополнительные пассажирские поезда. Это связано с увеличением спроса на поездки в эти дни, – объяснили в «РЖД».

Со 2 по 7 ноября 2022 года через станцию Рязань-1 будут курсировать шесть дополнительных пар поездов:

— №182 Москва – Орск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 13:46;

— №190 Москва – Челябинск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 14:54;

— №298 Москва – Ульяновск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 18:24;

— №192 Москва –Тольятти с прибытием в Рязань 4 ноября в 02:37;

— №230 Москва – Саранск с прибытием в Рязань 4 ноября в 04:31;

— №252 Москва – Пенза с прибытием в Рязань 4 ноября в 01:28.

В обратном направлении:

— №181 Орск – Москва с прибытием в Рязань 2 и 6 ноября в 23:01;

— №189 Челябинск – Москва с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 00:29;

— №287 Ульяновск – Москва с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 07:58;

— №191 Тольятти – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 23:47;

— №229 Саранск – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 23:57;

— №251 Пенза – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 02:03.

Во всех составах есть вагон с местами для маломобильных пассажиров.

Узнать актуальное расписание движения поездов и купить билеты можно в железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД».

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