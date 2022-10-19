На ноябрьские праздники через Рязань будут курсировать 6 дополнительных пар поездов

В период ноябрьских праздников через Рязань проследуют дополнительные пассажирские поезда. Это связано с увеличением спроса на поездки в эти дни, – объяснили в «РЖД».
Со 2 по 7 ноября 2022 года через станцию Рязань-1 будут курсировать шесть дополнительных пар поездов:
— №182 Москва – Орск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 13:46;
— №190 Москва – Челябинск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 14:54;
— №298 Москва – Ульяновск с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 18:24;
— №192 Москва –Тольятти с прибытием в Рязань 4 ноября в 02:37;
— №230 Москва – Саранск с прибытием в Рязань 4 ноября в 04:31;
— №252 Москва – Пенза с прибытием в Рязань 4 ноября в 01:28.
В обратном направлении:
— №181 Орск – Москва с прибытием в Рязань 2 и 6 ноября в 23:01;
— №189 Челябинск – Москва с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 00:29;
— №287 Ульяновск – Москва с прибытием в Рязань 3 и 7 ноября в 07:58;
— №191 Тольятти – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 23:47;
— №229 Саранск – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 23:57;
— №251 Пенза – Москва с прибытием в Рязань 7 ноября в 02:03.
Во всех составах есть вагон с местами для маломобильных пассажиров.
Узнать актуальное расписание движения поездов и купить билеты можно в железнодорожных кассах, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте ОАО «РЖД».
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