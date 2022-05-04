На нескольких улицах Рязани отключили холодную воду 4 мая

Утром 4 мая отключили холодную воду на нескольких улицах Рязани, сообщил сайт городской администрации.

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Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе сотрудников МП «Водоканал».

До 13 часов без воды останутся жильцы домом № 49, 57, 44, 46 на улице Маяковского, домов № 30 литеры А, В на улице Спартаковской.

До 17 часов отключили от водоснабжения дома с 1 по 69 (нечетная сторона), со 2 по 62 (четная сторона) на улице Роща, дома № 25, 27, 29 на Новосёлов, № 11, 13, 15/23 (ГБУ РО СП № 1) на улице Тимакова.