На нескольких улицах Рязани отключат холодную воду 12 октября

В среду, 12 октября, из-за ремонта водопровода отключат холодную воду на нескольких улицах Рязани. Адреса сообщил сайт городской администрации.

Работы будут вести сотрудники МП «Водоканал города Рязани»

С 9 до 13 часов без воды останутся:

— Солотчинское шоссе, дома № 1, 7, 7А, 11, 13А;

— улица Есенина, дома № 2А, 1, 1А, 1Б, 1 стр. 1;

— улица Затинная, дом № 8 корпус 1;

— Окский проезд, дома № 1, 4 корпус 1, 2;

— улица Фирсова, дом № 29.

До 16 часов воды на будет по следующим адресам:

— улица Есенина, 57 (школа № 43), 59/12, 61/13;

— улица Маяковского, дома № 10, 11, 4 корпус 1, 4, 7, 8/1, 9,

— проезд Машиностроителей, дома № 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8.

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