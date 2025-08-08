Пятница, 8 августа, 2025
21.1 C
Рязань
Общество

На начало июля рязанцы хранили в банках 339,8 млрд рублей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Рязанцы на начало июля 2025 года хранили в банках 339,8 млрд рублей. За год сумма увеличилась на 22,1%. В этот объем не входят средства на счетах эскроу, которые население использует для покупки жилья в новостройках, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка. 

Три четверти средств пришлось на срочные вклады: жители области размещали в банках накопления на определенный срок. На текущих счетах, к которым в том числе относятся банковские карты, рязанцы держали 85 млрд рублей. 

«Привлекательность сбережений и интерес к срочным вкладам остаются высокими, несмотря на постепенное снижение ставок. Благодаря замедлению инфляции доходность от размещения денег на вкладах высока, а сам инструмент простой и безопасный, ведь средства застрахованы государством», — считает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова. 

Основной приток средств происходил на рублевые счета, в национальной валюте было открыто более 98% всех вкладов. Депозиты в иностранной валюте за год снизились на 0,7 млрд рублей.

Вырос и корпоративный портфель. На 1 июля 2025 года юридические лица разместили на депозитах 57,2 млрд рублей. Это более чем на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года. Юрлица также доверяют национальной валюте, на долю которой пришлось почти 94% депозитов.

Самые читаемые материалы

Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в...
Экология, природа, животные

Гигантские белые грибы собирают в Рязанской области

Фотографиями находок поделились жители в группе «Грибы и грибники Рязанской области» ВКонтакте.
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.

Последние новости

Власть и политика

В Рязани «Новые люди» провели самую массовую тренировку по женской самообороне

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Бить надо первой», который направлен на обучение женщин основам безопасного поведения и эффективной защите от возможных угроз.
Происшествия

Над Рязанской областью днём 8 августа сбит вражеский БПЛА

По данным Минобороны России, за три часа с 12:00 до 15:00 над Россией уничтожено и перехвачено в общей сложности 34 беспилотника ВСУ.
Интересное

Загадочный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему и летит в сторону Земли с огромной скоростью

Из-за его необычной траектории и высокой скорости возникли предположения, что это может быть инопланетный корабль.
Транспорт и дороги

В Рязани ограничат движение по улице Новосёлов

На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. 
Спорт

Скончался основатель женской футбольной команды Рязани Владимир Сапунов 

Именно он создал в 1996 году первый профессиональный женский футбольный клуб в Рязани, который назвал в честь своей строительной компании — «Марсель».
Общество

Медицинский служебный роман продолжился свадьбой в рязанском загсе

Ребята - медбрат и медсестра в БСМП. Именно там они и познакомились.
Новости России

Российским туристам в Северной Корее подали бургер по рецепту Ким Чен Ына

В КНДР бургер подаётся не как фастфуд, а как национальное достижение.
Новости России

В Нижегородской области изнасиловали и убили тренера по восточным танцам — SHOT

По предварительным данным, на женщину напали днём, когда она каталась на велосипеде. Преступник изнасиловал и жестоко избил её, от полученных травм Наталья скончалась.