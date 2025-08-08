На начало июля рязанцы хранили в банках 339,8 млрд рублей

Рязанцы на начало июля 2025 года хранили в банках 339,8 млрд рублей. За год сумма увеличилась на 22,1%. В этот объем не входят средства на счетах эскроу, которые население использует для покупки жилья в новостройках, сообщает пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Три четверти средств пришлось на срочные вклады: жители области размещали в банках накопления на определенный срок. На текущих счетах, к которым в том числе относятся банковские карты, рязанцы держали 85 млрд рублей.

«Привлекательность сбережений и интерес к срочным вкладам остаются высокими, несмотря на постепенное снижение ставок. Благодаря замедлению инфляции доходность от размещения денег на вкладах высока, а сам инструмент простой и безопасный, ведь средства застрахованы государством», — считает заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Основной приток средств происходил на рублевые счета, в национальной валюте было открыто более 98% всех вкладов. Депозиты в иностранной валюте за год снизились на 0,7 млрд рублей.

Вырос и корпоративный портфель. На 1 июля 2025 года юридические лица разместили на депозитах 57,2 млрд рублей. Это более чем на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года. Юрлица также доверяют национальной валюте, на долю которой пришлось почти 94% депозитов.