На модернизацию сферы ЖКХ в Рязанской области планируется выделить почти 15 млрд рублей

В Касимовском округе 18 и 19 июля прошла конференция, посвященная организации работы органов самоуправления в сфере ЖКХ и обмену лучшими практиками в этом направлении. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, главы муниципалитетов Рязанской области и ряда регионов страны.

Первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков приветствовал участников конференции. Он отметил высокий уровень ее организации, особо подчеркнув, что проведение и главная тема инициирована Советом муниципальных образований Рязанской области.

«На конференции мы говорим не просто про вопросы ЖКХ, а про жизненно важные потребности наших граждан. Роль этой сферы для любого населенного пункта сложно переоценить, – сказал Денис Боков. – В Рязанской области эти вопросы решаются. Накануне на заседании Президиума (Штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Рязанская область была отмечена в числе лучших регионов по всем показателям, в том числе ЖКХ. Динамику, которую мы набрали, необходимо сохранять. В ближайшие годы на модернизацию сферы ЖКХ планируется направить почти 15 млрд рублей. Это пока прогнозные цифры и мы будем стараться увеличить сумму».

В ходе работы конференции участники обсудили вопросы, связанные с модернизацией и развитием инфраструктуры ЖКХ, цифровизацией сферы и повышением эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках второго дня прошли стратегическая сессия, обмен лучшими практиками.

По итогам конференции будет сформирована резолюция, в которую войдут конструктивные предложения по совершенствованию работы в этом направлении. Она будет направлена во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления для рассмотрения и обсуждения на федеральном уровне.