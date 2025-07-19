На модернизацию сферы ЖКХ в Рязанской области планируется выделить почти 15 млрд рублей

В Касимовском округе 18 и 19 июля прошла конференция, посвященная организации работы органов самоуправления в сфере ЖКХ и обмену лучшими практиками в этом направлении. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, главы муниципалитетов Рязанской области и ряда регионов страны.
Первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков приветствовал участников конференции. Он отметил высокий уровень ее организации, особо подчеркнув, что проведение и главная тема инициирована Советом муниципальных образований Рязанской области.
В ходе работы конференции участники обсудили вопросы, связанные с модернизацией и развитием инфраструктуры ЖКХ, цифровизацией сферы и повышением эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. В рамках второго дня прошли стратегическая сессия, обмен лучшими практиками.
По итогам конференции будет сформирована резолюция, в которую войдут конструктивные предложения по совершенствованию работы в этом направлении. Она будет направлена во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления для рассмотрения и обсуждения на федеральном уровне.