На модернизацию центра занятости в Скопине направили более 10 миллионов рублей

19 января губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе рабочей поездки в Скопинский район ознакомился с деятельностью модернизированного сектора межрайонного территориального отдела №4 Центра занятости населения Рязанской области и пообщался с его сотрудниками и посетителями.

На модернизацию учреждения было направлено свыше 10 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Работы выполнялись в рамках нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография». В обновлённом центре рабочее пространство организовано в соответствии с требованиями к организации органов службы занятости. Там появились зоны приёма и оказания услуг для граждан с ОВЗ, многофункциональный зал.

Важным стало совершенствование процессов оказания услуг – переход к комплексному и адресному предоставления услуг гражданам. В настоящее время Федеральный центр компетенций в сфере занятости работает над концепцией преобразования государственных услуг службы занятости, в том числе путем перевода их в электронный вид и внедрения сервисного подхода, позволяющего клиенту получить персональный набор услуг, который рекомендован именно в его жизненной или бизнес-ситуации. Рязанская область стала одним из первых регионов для апробации указанных федеральных инициатив.

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Глава региона отметил, что комфортные условия обязательно должны создаваться именно в центрах занятости.