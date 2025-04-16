На ММКФ состоялась пресс-конференция с создателями картины «В списках не значился»

В рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ)прошла пресс-конференция с создателями исторического боевика «В списках не значился» (12+). О работе над картиной рассказали продюсер и актёр Владимир Машков, исполнители главных ролей Владислав Миллер и Алёна Морилова, а также режиссёр Сергей Коротаев и продюсер Тимур Вайнштейн. Военная картина станет фильмом открытия 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Владимир Машков, продюсер и исполнитель роли старшины Степана Матвеевича: «Это история о молодом лейтенанте Коле Плужникове, который попадает в ужасные предлагаемые обстоятельства, к которым он совершенно не готов. Для меня это — еще один разговор с собой в преддверии великого дня Победы. Мы старались сделать максимально искреннее, эмоциональное, правдивое кино на основе великой литературы».

Сергей Коротаев, режиссёр-постановщик: «В одной из наших встреч Владимир Львович сказал, что у них в театре служит «актёрский спецназ». Это действительно так. Мне сейчас как режиссёру будет не просто работать с другими артистами, после той высокой планки и уровня профессионализма, которую продемонстрировали актёры театра Олега Табакова. Артисты были полностью погружены в роль, перед съёмками у нас был месяц репетиций. Ребята прошли испытания на курсе молодого бойца для полного погружения в роль. Им не нужны были дублеры и каскадёры. Они герои!».

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Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ:«Хочу поздравить всех с началом Московского международного кинофестиваля и поблагодарить организаторов за то, что сегодня мы представляем наш фильм, а завтра он откроет фестиваль. Для нас это большая честь! По моему мнению, «В списках не значился» – одна из самых пронзительных историй, написанных выдающимся военным классиком Борисом Васильевым, но она по каким-то причинам не получила экранизации, которую бы все знали, любили и пересматривали. Сегодня, разговаривая с молодым поколением, мы видим, что многие из них не знают об этом произведении. И это одна из причин, по которой мы решили снять кино по этой повести. Мы хотели, чтобы зрители погрузились в эту пронзительную историю о лейтенанте Плужникове. Из молодого юноши он превратился в настоящего мужчину, героя и фактически один на один сражался с фашистами. Мы сделали правдивое кино, и надеемся, что оно найдёт отклик у зрителей».

Владислав Миллер, исполнитель роли Николая Плужникова: «Театр — это всегда про творческий поиск, ты запираешься, как в монастыре, и работаешь над ролью. В кино производственный период намного короче. Нам очень повезло: перед съёмками фильма у нас была возможность готовиться — мы проводили бесконечные читки, репетировали, смотрели военные фильмы. При подготовке к роли я даже ездил домой, к своей бабушке, чтобы расспросить её о подвиге, который совершил мой прадед Евстафий во время войны – он взял «языка». И у меня была точно такая же сцена. Для меня это сложнейшая роль из всех, которые я сыграл. И я очень хочу, чтобы этот фильм понравился зрителям».

Алёна Морилова, исполнительницы роли Мирры: «Мне очень близко выражение «У войны не женское лицо». Но тем не менее, я поняла, что в женщинах на самом деле много мужества. Моя героиня верила в лейтенанта Плужникова, наверное, даже больше, чем он сам. Вне зависимости от того, что происходит во внешнем мире, у Мирры есть жизнь. На войне люди также хотят любить и жить. Моя Мирра научила меня идти вперёд, не сдаваться и продолжать любить».

Фильм, снятый по одноименному произведению Бориса Васильева, приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Картина выйдет в российский прокат 1 мая 2025 года.

Проект реализован «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production, «ТРОМЕДИА» и Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы. Дистрибьютором картины выступит «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Генеральными продюсерами фильма стали Владимир Машков, Александр Жаров, Алексей Земский, Тимур Вайнштейн, Тина Канделаки, Михаил Погосов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Евгений Мишиев и Сергей Косинский.

Съёмки картины прошли в Московской области и в Белоруссии. На улицах Минска и Бреста была воссоздана атмосфера 40-х годов, на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» снимали масштабные батальные сцены. Также специально для работы над фильмом в подмосковном кинопарке «Москино» в рекордные сроки были возведены грандиозные натурные декорации Брестской крепости, общая площадь которых составила 42 000 м².