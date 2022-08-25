Четверг, 25 августа, 2022
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На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»

25 августа на Лыбедском бульваре в Рязани стартовала выставка ремесленных и сувенирных изделий с разных уголков нашей страны. Выставка проходит в рамках V Международного форума древних городов

Посетители мероприятия могут приобрести как современные товары,так и изделия, отражающие быт и культуру разных городов и народов.

Лоскутные одеяла, глиняные игрушки, деревянная посуда, вязаные изделия и многое другое… На ярмарке найдется подарок для каждого: как для совсем маленьких посетителей, так и для взрослых.

На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»
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