На Международном форуме древних городов открылась ярмарка «Лыбедь нарядная»

25 августа на Лыбедском бульваре в Рязани стартовала выставка ремесленных и сувенирных изделий с разных уголков нашей страны. Выставка проходит в рамках V Международного форума древних городов

Посетители мероприятия могут приобрести как современные товары,так и изделия, отражающие быт и культуру разных городов и народов.

Лоскутные одеяла, глиняные игрушки, деревянная посуда, вязаные изделия и многое другое… На ярмарке найдется подарок для каждого: как для совсем маленьких посетителей, так и для взрослых.