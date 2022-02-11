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Пятница, 11 февраля, 2022

На месте сгоревшей в Агро-Пустыне школы построят детский сад на две группы

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На месте сгоревшей в Агро-Пустыне школы построят детский сад на две группы

Александр Ильин
Фото: instagram.com/katyamastbaum
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В селе Агро-Пустынь Рязанской области на месте сгоревшей начальной школы построят детский сад на две группы, сообщила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева в ходе публичного отчёта о результатах деятельности за 2021 год. 

По словам Жуневой, восстановление сгоревшего здание невозможно из-за плохого фундамента, поэтому власти приняли решение о строительстве детского сада на две группы. 

Как пояснили глава района, сейчас готовится техническое задание по разработке типового проекта. 

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Новую же школу в Агро-Пустыне строить не планируют, так как всех учеников — 21 человек — в настоящее время возят в Поляны. 

«В селе Агро-Пустыни нет участка, где можно построить новую школу и нет такого количества детей, чтобы была в этом потребность», — заявила Жунева. 

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