На месте сгоревшей в Агро-Пустыне школы построят детский сад на две группы

В селе Агро-Пустынь Рязанской области на месте сгоревшей начальной школы построят детский сад на две группы, сообщила глава администрации Рязанского района Наталья Жунева в ходе публичного отчёта о результатах деятельности за 2021 год.

По словам Жуневой, восстановление сгоревшего здание невозможно из-за плохого фундамента, поэтому власти приняли решение о строительстве детского сада на две группы.

Как пояснили глава района, сейчас готовится техническое задание по разработке типового проекта.

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Новую же школу в Агро-Пустыне строить не планируют, так как всех учеников — 21 человек — в настоящее время возят в Поляны.

«В селе Агро-Пустыни нет участка, где можно построить новую школу и нет такого количества детей, чтобы была в этом потребность», — заявила Жунева.