Вторник, 25 июня, 2024

На месте пожара во Фрязино нашли четыре трупа

Автор: 7info

Опубликовано

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, на месте пожара в подмосковном городе Фрязино были обнаружены тела четырёх погибших.

Собеседник агентства рассказал, что утром на седьмом этаже здания были найдены тела четырёх человек. Таким образом, общее число жертв пожара увеличилось до шести: накануне два человека погибли, выпрыгнув из окон в попытке спастись от огня.

Напомним, пожар произошёл 24 июня на площади пять тысяч квадратных метров в восьмиэтажном здании в городе Фрязино.

Как сообщила прокуратура Московской области, здание находится в частной собственности, а площади в нём сдавались в аренду различным организациям.

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