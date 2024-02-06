На месте бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани планируют открыть «Дом музыки»

«Дом музыки» может появиться на месте бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани. Об этом во время заседания правительства Рязанской области сообщила и. о. министра культуры Елена Васильева.

Здание на улице Ленина является объектом культурного наследия регионального значения. Его передали Рязанской областной филармонии.

Долгое время говорилось о необходимости ремонта, как кинотеатр объект не функционирует более 20 лет.

По словам Васильевой, разработана проектная документация для ремонта, но в неё требуется внести корректировки. Стоимость работ оценивается в 230 млн рублей.

Губернатор Павел Малков отметил большой потенциал, пообещав выделить средства на ремонт после появления проекта.