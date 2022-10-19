На месте бывшего детсада в центре Рязани хотят открыть частный музей

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты одобрили изменения в Положение об учете, оценке, хранении брошенных вещей и находок на территории города Рязани, а также обращении их в муниципальную собственность. В частности, уточняются сроки принятия мер для обнаружения лиц, потерявших данные вещи.

Также на заседании комитета обсудили изменения в Перечень муниципального имущества города, свободного от прав третьих лиц. Из документа исключаются два пункта в связи с передачей в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Администрация города предложила дополнить Перечень сведениями о нежилом здании, расположенном по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, 19, общей площадью 994,9 кв. м., в котором ранее располагался детский сад № 20, для дальнейшей передачи этого помещения с целью создания частного музея. Как было сказано на заседании комитета, состояние здания не позволяет осуществлять там образовательную деятельность, а его ремонт потребует серьезного финансирования, так как дом является объектом культурного наследия регионального значения. Депутаты приняли решения более подробно изучить этот вопрос и в составе комиссии осмотреть здание и территорию.

Депутаты рассмотрели вопросы об условиях продажи и передачи в аренду ряда нежилых муниципальных помещений, а также передаче в безвозмездное пользование региональному управлению государственного автодорожного надзора и Рязанскому центру профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров части здания учебно-курсового комбината на улице Высоковольтной. Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram