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На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала

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Девелопер «Мармакс» анонсировал строительство четырёх жилых кварталов на месте торгового центра «Барс на Есенина». О планах возвести там современный жилой комплекс 15 июня рассказал генеральный директор компании Юрий Юров.

ЖК построят на перекрёстке улиц Грибоедова и Есенина на площади 4 га. Высотность домов будет варьироваться от 7 до 25 этажей, при этом 25-этажное здание будет только одно.

На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала

Согласно проекту, жилой комплекс не будет «закрыт» от рязанцев и реализован согласно концепции «город в городе»:

– Мы воплощаем идею не закрываться от города, а сделать маленькие кондоминиумы. Каждый из них будет обладать своей собственной территорией и при этом выходом в общественную зону. Всё, что будет находиться между этими четырьмя кварталами, мы полностью открываем для города, чтобы горожане смогли прогуляться по этому новому островку Рязани, – отметил Юрий Юров.

В общедоступном пространстве планируют открыть локации для притяжения горожан — магазины, кафе, прогулочные площадки.

На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала
На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала
На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала
На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала

Руководитель «Мармакса» уточнил, что этот вариант проекта — переделанный в содействии с городскими властями. Прошлый проект вызвал много вопросов у рязанцев. На разработку нового было потрачено несколько лет, к работе привлекали голландское архитектурное бюро.

Конкретные сроки строительства пока неизвестны, рабочее название нового ЖК от «Мармакса» — OPEN.

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