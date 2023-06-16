На месте «Барса на Есенина» в Рязани «Мармакс» построит четыре жилых квартала

Девелопер «Мармакс» анонсировал строительство четырёх жилых кварталов на месте торгового центра «Барс на Есенина». О планах возвести там современный жилой комплекс 15 июня рассказал генеральный директор компании Юрий Юров.
ЖК построят на перекрёстке улиц Грибоедова и Есенина на площади 4 га. Высотность домов будет варьироваться от 7 до 25 этажей, при этом 25-этажное здание будет только одно.
Согласно проекту, жилой комплекс не будет «закрыт» от рязанцев и реализован согласно концепции «город в городе»:
В общедоступном пространстве планируют открыть локации для притяжения горожан — магазины, кафе, прогулочные площадки.
Руководитель «Мармакса» уточнил, что этот вариант проекта — переделанный в содействии с городскими властями. Прошлый проект вызвал много вопросов у рязанцев. На разработку нового было потрачено несколько лет, к работе привлекали голландское архитектурное бюро.
Конкретные сроки строительства пока неизвестны, рабочее название нового ЖК от «Мармакса» — OPEN.