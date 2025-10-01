На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

С 1 октября 2025 года на маршруте № 50 (Княжье поле — пос. Южный) вводится оплата проезда по регулируемому тарифу. Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.

Основные изменения в тарифах:

Оплата за одну поездку – по безналичному расчету взимается 31 рубль, при оплате наличными стоимость составит 33 рубля.

Пассажиры льготной категории (школьники, студенты, муниципальные и региональные льготники) могут оплачивать проезд льготными тарифами по картам ЕЦК или УмКА.

Граждане, не относящиеся к льготным категориям, могут безналично оплачивать поездку электронным кошельком карты УмКА Городская, ЕЦК или виртуальной картой по цене за одну поездку, а также банковской картой любого банка. Это делает процесс оплаты максимально гибким и современным, без необходимости носить наличные.



Полную информацию о тарифах, карте ЕЦК и способах оплаты можно найти на сайте: ецк-рзн.рф.