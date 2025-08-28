Четверг, 28 августа, 2025
18.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

На маршруте №30М3 в Рязани начал работу новый перевозчик

Алексей Самохин
Фото: t.me/admryazan

В Рязани на маршрут №30М3 вышел новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. С 24 августа стоимость проезда на этом маршруте определяется по регулируемому тарифу.

Теперь проезд в автобусах №30 стоит:

31 рубль при безналичной оплате

33 рубля при оплате наличными.

Также теперь на маршруте можно использовать городскую транспортную карту с тарифным планом «проездной билет». Вся информация о новых тарифах размещена в салонах автобусов.

Маршрут №30 является одним из самых востребованных в городе, он соединяет микрорайоны Горроща и Московский.

Самые читаемые материалы

Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков: Набережную Оки в Касимове продолжат благоустраивать

Павел Малков пообещал, что благоустройство города будет продолжено и «лицо» Касимова станет ещё красивее.
Власть и политика

Губернатор Малков раскритиковал работу службы озеленения Рязани 

Он сообщил, что недоволен действиями работников и поддержал горожан, возмущающихся варварским кронированием деревьев в городе.
Новости Касимова

Губернатор Малков ответил на вопрос, будет ли в Касимове «Вкусно — и точка»

По словам главы региона, это вопрос скорее не к органам власти, а к владельцам сети. Решат ли они открыть ресторан или нет. 
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Происшествия

За убийство младенца в Рязани осудили 35-летнюю уроженку Подмосковья

Тело младенца было найдено 26 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Транспорт и дороги

Железнодорожники провели Единый день профилактики детского травматизма

Центральной площадкой акции в Рязанской области стал вокзал Рязань-2. 
Медицина

В Рязани 100-летней женщине сделали операцию после второго за год перелома берцовой кости

Рязанке поставили диагноз: перелом проксимального отдела бедренной кости. Год назад после такого же перелома женщина успешно перенесла операцию