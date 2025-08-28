В Рязани на маршрут №30М3 вышел новый перевозчик — ООО «Рязаньтрансавто VIII». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. С 24 августа стоимость проезда на этом маршруте определяется по регулируемому тарифу.

Теперь проезд в автобусах №30 стоит:

31 рубль при безналичной оплате

33 рубля при оплате наличными.

Также теперь на маршруте можно использовать городскую транспортную карту с тарифным планом «проездной билет». Вся информация о новых тарифах размещена в салонах автобусов.

Маршрут №30 является одним из самых востребованных в городе, он соединяет микрорайоны Горроща и Московский.