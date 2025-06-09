На Лыбедском бульваре появится детский сад. Об этом сообщает глава администрации Рязани Виталий Артёмов в своем телеграм-канале.

«Ранее здесь планировали построить школу, но от этих намерений пришлось отказаться. На земельном участке большое количество инженерных коммуникаций, есть охранные зоны. Для школы участок слишком маленький, а для дошкольного учреждения вполне подходит», — отметил Виталий Артёмов.

В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры и определена организация, которая подготовит проект будущего детского сада. На эти цели из городского бюджета выделено 17 млн рублей. Завершение разработки проектно-сметной документации планируется в 2026 году.