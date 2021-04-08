На липецкой остановке нашли труп мужчины

Утром в среду, 7 апреля, на остановке «ДС «Звездный» жители Липецка обнаружили тело местного жителя, пишет портал «Город 48».

По предварительной информации, мужчина скончался ненасильственным образом, и его смерть не носит криминального характера.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области отметили, что пока специалистам не удалось установить личность и возраст погибшего.

«На месте происшествия сейчас работают сотрудники отдела полиции №8», – подчеркнули в ведомстве.

Выясняются все обстоятельства смерти гражданина.