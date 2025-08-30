На липах в Кремлевском парке обнаружили гриб Ателии паутинистой. Об этом сообщается в группе «Центр защиты леса Рязанской области» ВКонтакте.

Специалисты провели фитопатологическое обследование аллейной посадки липы мелколистной, расположенной на территории Кремлевского парка в Рязани. Деревья липы в сквере с некоторых пор покрылись беловатым налетом, который распространяется по стволу. Это вызвало обеспокоенность рязанцев.

В ходе обследования было установлено, что беловатый налет — это вегетативные колонии гриба Ателии паутинистой (Athelia arachnoidea). На поверхности коры гриб разрастается кольцами неправильной формы, середина которых имеет темный войлочный слой, а периферия — беловатую рыхлую структуру, похожую на паутину, из-за чего гриб и получил свое видовое название. Гриб поселяется на тех деревьях, на стволах которых есть лишайник, так как он является агрессивным паразитом эпифитных лишайников. Гифы гриба обволакивают лишайник, лишая его способности фотосинтеза, что и приводит к гибели последнего.

«Для деревьев липы, которые были осмотрены нашими специалистами, как и для других деревьев сквера, Ателия паутинистая не представляет угрозы», — отметил директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» Галина Кононова.

Специалисты дали рекомендации по уходу за деревьями липы.