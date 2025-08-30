Суббота, 30 августа, 2025
Рязань
Экология, природа, животные

На липах в Кремлевском парке обнаружили гриб Ателии паутинистой

Анастасия Мериакри

На липах в Кремлевском парке обнаружили гриб Ателии паутинистой. Об этом сообщается в группе «Центр защиты леса Рязанской области» ВКонтакте.

Специалисты провели фитопатологическое обследование аллейной посадки липы мелколистной, расположенной на территории Кремлевского парка в Рязани. Деревья липы в сквере с некоторых пор покрылись беловатым налетом, который распространяется по стволу. Это вызвало обеспокоенность рязанцев.

В ходе обследования было установлено, что беловатый налет — это вегетативные колонии гриба Ателии паутинистой (Athelia arachnoidea). На поверхности коры гриб разрастается кольцами неправильной формы, середина которых имеет темный войлочный слой, а периферия — беловатую рыхлую структуру, похожую на паутину, из-за чего гриб и получил свое видовое название. Гриб поселяется на тех деревьях, на стволах которых есть лишайник, так как он является агрессивным паразитом эпифитных лишайников. Гифы гриба обволакивают лишайник, лишая его способности фотосинтеза, что и приводит к гибели последнего.

«Для деревьев липы, которые были осмотрены нашими специалистами, как и для других деревьев сквера, Ателия паутинистая не представляет угрозы», — отметил директор филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области» Галина Кононова.

Специалисты дали рекомендации по уходу за деревьями липы.

Самые читаемые материалы

Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Происшествия

Ночная угроза атаки БПЛА объявлена в Рязанской области

Сообщение с предупреждением пришло на мобильные телефоны рязанцев в 23:18. 
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Общество

Новых Почетных граждан Рязани назвал Павел Малков в День города

Глава региона Павел Малков подчеркнул, что многовековая Рязань является свидетелем многих исторических и героических событий. Это родина огромного количества выдающихся людей науки и культуры, отважных и доблестных воинов.

Последние новости

Происшествия

Автомобиль и две хозпостройки сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязани 28 августа примерно в 20:00 загорелся легковой автомобиль на улице Полетаева. На вызов выехали 5 человек и 2 единицы техники.
Происшествия

В Дядькове задержали рецидивиста, подозреваемого в краже бензотриммера и бензогенератора

По версии следствия, рязанец, предположив, что в сарае могут храниться ценные инструменты, забрался в него ночью с ломиком, но заметил ключ и открыл им дверь.
Семья и отношения

Две пары молодожёнов заключили брак на фестивале КВН «Поющий косопуз 2025»

Церемония бракосочетания прошла сразу после выступления специального гостя фестиваля КВН — команды «Уездный город». И это не случайно, именно юмор однажды свел судьбы молодоженов.
Медицина

В ОКБ имени Семашко получена лицензия на проведение операций на ЛОР-органах

Теперь в стационаре возможно проведение эндоскопических и микрохирургических операций на ЛОР-органах: лечение доброкачественных новообразований и хронических заболеваний носа и околоносовых пазух.
Общество

В Строителе появился памятник в честь присоединения поселка к Рязани

Реализация данного проекта стала возможной при поддержке ряда организаций, предприятий, меценатов.
Общество

Рязанцев предупредили о жаре до 31°С в ближайшие три дня

На территории Рязанской области с 30 августа по 1 сентября ожидается жара. Температура воздуха в тени достигнет +31°С.
Происшествия

Велосипедист 13 лет пострадал в результате ДТП с автомобилем в Рязанской области

В результате аварии пострадал мальчик, его доставили в Ряжскую районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.
Религия

В Центре образования «Дистанционные технологии» совершен молебен на начало учебного года

После соборной молитвы батюшка пожелал ученикам усердной учебы, а также помощи Божией в духовном росте и в освоении знаний, родителям – мудрости и любви