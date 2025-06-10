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Экономика и бизнес

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей

Анастасия Мериакри

В рамках заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося во вторник, 10 июня, депутаты утвердили изменения в региональный бюджет 2025 года. Дополнительные средства выделены, в том числе, на обеспечение лекарствами льготных категории граждан и предоставление единовременной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин напомнил, что в региональный парламент поступали обращения по данным вопросам, и они были взяты под особый контроль депутатов.

– В конце прошлого года вместе с правительством мы обсуждали возможность дополнительного финансирования этих статей. При подготовке проекта бюджета на 2025 год ко второму чтению удалось дополнительно заложить на выплату компенсации за землю 20 млн рублей. Уже в ходе исполнения бюджета в феврале на лекарства добавили 1,1 млрд рублей. В законе, принятом сегодня, также предусмотрены дополнительные средства на указанные цели: 750 млн рублей – на льготное лекарственное обеспечение, 44,6 млн рублей – на предоставление выплаты многодетным семьям, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Наша задача – обеспечить всех жителей региона, которые на это имеют право по закону, бесплатными лекарственными препаратами. Также необходимо максимально ускорить процесс получения компенсации за земельный участок. Это дополнительное финансовое подспорье для многодетных родителей, позволяющее частично погасить ипотечный кредит либо закрыть его. Мы будем следить за ситуацией и по мере исполнения бюджета возвращаться к этой теме.

В целом расходная часть областного бюджета увеличена на 2,87 млрд рублей. Кроме обозначенных направлений расходов средства заложены на развитие системы образования, оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим, социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей, что позволит приобрести квартиры для всех граждан данной категории, находящихся в очереди.

Кроме того, дополнительное финансирование выделено на поддержание уровня зарплат работников бюджетной сферы, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие животноводства, строительство объектов культуры и транспортной инфраструктуры в сельской местности. 7,5 млн рублей регион получит из фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 11,2 млн рублей Фонда президентских грантов будут направлены на реализацию проектов развития социально ориентированных некоммерческих организаций.

На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей
На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей
На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей
На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей
На лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно выделено 750 миллионов рублей Почти на 21 млн рублей увеличена статья, связанная с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640 млн рублей

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