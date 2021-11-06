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Суббота, 6 ноября, 2021
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На Кубани мужчина на глазах у детей руками снял шкуру с кота

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В ОМВД по Темрюкскому району проводят проверку в отношении жителя города Темрюке, который голыми руками на улице снимал шкуру с бродячего кота, пишет КП.

По словам очевидцев, инцидент произошел в центре станицы Старотитаровской на улице Красная Площадь.

Выяснилось, что свидетелями издевательств над животным стали дети, которые запечатлели происходящее. Позже родители опубликовали проделки «вампира» в Сети.

«Какой-то неадекват разделал кота на глазах у детей», – рассказали они.

На кадрах видно, как мужчина снимает шкуру с убитого животного. В отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

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