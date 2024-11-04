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На Кубани медсестра не признала вину в смерти девочки из-за средства для усыпления

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В Краснодарском крае 25-летняя медсестра не признала вину по делу о смерти 10-месячной девочки из Темрюка из-за средства для усыпления, пишет «КП».

Трагедия произошла 13 февраля 2022 года. За день до этого в местную больницу приехала женщина с дочерью, которая опрокинула на себя кружку с кипятком. Врачи посоветовали оставить ребенка под присмотром и назначили ряд капельниц.

Ночью к матери и дочери пришла медсестра. Как показала экспертиза, она промыла катетер не тем раствором, которым должна. Сотрудница больница использовала препарат для наркоза и усыпления животных. В итоге девочка умерла.

«Я думала, что сойду с ума: молилась, стояла на коленях, плакала», – рассказала мать погибшей.

Родители подали иск в суд на компенсацию морального вреда в размере шести миллионов рублей.

Медсестре назначили ограничение свободы на два года и на такой же срок ввели запрет заниматься лечебной деятельностью.

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