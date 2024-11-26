Вторник, 26 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

На крупном птицеводческом предприятии в Рязанской области выявили нарушения, влияющие на биобезопасность

Дата публикации

Кристина Аманн
Image by azerbaijan_stockers on Freepik

На крупном птицеводческом предприятии в Рязанской области выявили нарушения, которые влияют на биобезопасность предприятия и несут риски заноса различных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Нарушения выявили еще в октябре этого года. Специалисты управления выехали на повторную проверку, однако обнаружили, что сотрудники предприятия так и не устранили нарушения, которые создают угрозу для жизни и человека, и животных.

Специалисты управления составили протокол об административном правонарушении. Птицеводческое предприятие выплатит штраф в размере 200 тыс. руб.

- Advertisement -
Новости рубрики