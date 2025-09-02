Вторник, 2 сентября, 2025
На «Кросс нации» в Рязанской области зарегистрировались около 1500 человек

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/NikitinRyazan

На участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации» на территории рязанского Лесопарка зарегистрировались порядка 1500 человек. Всероссийский легкоатлетический забег в Рязанской области пройдет 20 сентября. Регистрация на участие открыта на портале «Госуслуги».

Масштабная спортивная акция «Кросс нации» ежегодно проходит в регионах России, включая Рязанскую область. Ее организаторами выступают Минспорт России и Всероссийская федерация легкой атлетики. В этом году забег посвящен празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В Рязанской области центральной площадкой проведения акции станет рязанский Лесопарк. Для участников предусмотрено несколько дистанций в зависимости от возраста: 1 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Для прохождения соревнований любителям бега необходимо предварительно получить медицинскую справку, которую потребуется предоставить в комиссию по допуску участников. Она будет работать 18 и 19 сентября на стадионе ЦСК (ул. Спортивная, д. 19): в первый день – с 14:00 до 19:00, во второй – с 10:00 до 18:00. Также зарегистрироваться на забег рязанцы смогут на месте старта в день проведения акции с 8:30 до 11:00.

Регистрация на участие в соревнованиях осуществляется через портал Госуслуг до 19 сентября. При отсутствии медицинского допуска можно продолжить оформление электронного заявления, а медицинскую справку оформить в любой момент до начала старта.

Возрастное ограничение 6+

