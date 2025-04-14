Заявки на конкурсный отбор второго этапа программы «ГЕРОИ62» подали 263 человека. Это ветераны и участники спецоперации как из Рязанской области, так и из других регионов. Об этом сообщает администрация Рязани.

Впереди у конкурсантов онлайн-тестирование и очные собеседования, после чего станут известны имена участников второго этапа программы.

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Напомним, Рязанская область одной из первых запустила региональный кадровый проект, призванный помочь нашим защитникам получить навыки и компетенции, необходимые на управленческих должностях в госорганизациях.

«Наш Президент всегда подчёркивает, что ветераны СВО – герои, которые должны быть востребованы в гражданской жизни. Создаём для этого все возможности», – отметил губернатор Павел Малков на заседании Общественного совета программы.

Глава региона сообщил о том, что участники первого потока этой кадровой программы приступят к профессиональной переподготовке с 21 апреля. Обучение пройдёт в региональном центре «Сосновый бор». Образовательная программа организована совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС и ведущими рязанскими вузами.