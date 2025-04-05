На концерте рэпера ТРАВМА в Рязани задымилась колонка

В пятницу, 4 апреля, во время концерта рэпера ТРАВМА в Рязани задымилась колонка. Об этом музыкант рассказал в своём телеграм-канале.

По словам Ильи Колосовского, это был первый концерт в туре. Все началось шикарно — люди танцевали, пели. Но затем, во время выступления из колонки пошёл дым. Артист предложил зрителям пройти в соседний зал и там продолжил выступление. В какой-то момент он пел, а капелла.

В итоге все завершилось хорошо.

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Во время концерта один из зрителей сделал предложение своей девушке.