Воскресенье, 7 января, 2024
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На клуб Mutabor подали в суд после «голой» вечеринки

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor, пишут «Известия».

По данным издания, РАО собирается получить компенсацию за использование музыки во время скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Истец собирается получить с ООО «Арт Центр», владельца клуба Mutabor, 537 тыс. рублей. По мнению РАО, ответчик допустил просрочку платежей.

Также Российское авторское общество просит взыскать 2 млн рублей с Филиппа Киркорова. Причина подачи этого иска «Известиям» неизвестна.

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