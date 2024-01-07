На клуб Mutabor подали в суд после «голой» вечеринки

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на владельцев ночного клуба Mutabor, пишут «Известия».

По данным издания, РАО собирается получить компенсацию за использование музыки во время скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

Истец собирается получить с ООО «Арт Центр», владельца клуба Mutabor, 537 тыс. рублей. По мнению РАО, ответчик допустил просрочку платежей.

Также Российское авторское общество просит взыскать 2 млн рублей с Филиппа Киркорова. Причина подачи этого иска «Известиям» неизвестна.