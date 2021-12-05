Двух россиянок, пропавших на Кипре 17 ноября, нашли мёртвыми. Трупы были закопаны на участке строящегося дома, сообщает РЕН ТВ.

Убиты 43-летняя Алраизи Хаят и 33-летняя Мария Газибагандова. На остров туристки приехали в разное время — одна в начале лета, другая около полутора месяцев назад. Россиянки снимали квартиру, пропали женщины в один день.

Через две недели местная полиция обнаружила следы крови на лестнице, ведущей в подвал дома в деревне Като Амиандос. Также кровь нашли на мини-экскаваторе, работавшем на участке.

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В убийстве подозревают 33-летнего строителя из Сирии. Сначала мужчина заявил, что отвёз обеих женщин в Ларнаку 18 ноября, но затем признался в убийстве.

У сирийца нашли паспорт, телефон и кредитную карту одной из жертв. Ей трижды расплачивались после пропажи женщины.

Сейчас полиция ищет второго подозреваемого. 23-летний молодой человек также приехал из Сирии, он имел проблемы с законом из-за наркотиков и кражи со взломом.

Причина убийства женщин устанавливается.