На Касимовском шоссе остановили нетрезвого водителя.
12 июля около 4 утра сотрудники ППСП остановили автомобиль, характер движения которого вызвал у полицейских сомнения, может ли водитель справиться с управлением. Подробности сообщили в областном управлении МВД.
22-летний житель соседнего региона, который находился за рулём авто, сильно нервничал и вёл себя странно.
Прибывшие на место инспекторы ДПС ГИБДД отстранили мужчину от управления автомобилем и направили в медучреждение, заподозрив его у потреблении наркотиков.
Решение о привлечении водителя к ответственности примут по результатам медосвидетельствования.