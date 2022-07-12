Татьяна Проводина

На Касимовском шоссе остановили нетрезвого водителя

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

На Касимовском шоссе остановили нетрезвого водителя.

12 июля около 4 утра сотрудники ППСП остановили автомобиль, характер движения которого вызвал у полицейских сомнения, может ли водитель справиться с управлением. Подробности сообщили в областном управлении МВД.

22-летний житель соседнего региона, который находился за рулём авто, сильно нервничал и вёл себя странно.

Прибывшие на место инспекторы ДПС ГИБДД отстранили мужчину от управления автомобилем и направили в медучреждение, заподозрив его у потреблении наркотиков.

Решение о привлечении водителя к ответственности примут по результатам медосвидетельствования.

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