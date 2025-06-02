Понедельник, 2 июня, 2025
19.3 C
Рязань
Общество

На разработку проекта капремонта Рязанской филармонии направят 4,8 млн рублей

7info7

На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания Рязанской областной филармонии выделили 4,8 млн рублей. Данные о госзакупке опубликованы на официальном портале.

Согласно условиям контракта, все строительные и отделочные материалы должны быть российского производства и соответствовать современным стандартам. В перечень работ входят:

  • ремонт стен, перегородок, полов и лестниц;
  • утепление фасада и замена кровли;
  • установка новых окон и витражей (стеклянные ограждения должны быть из прочных материалов).

Также в здании обновят инженерные системы: отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, электроснабжение, пожарную сигнализацию, интернет и телевидение. При этом колонны и ригели останутся без изменений.

Заказчиком выступает ГАУК «Рязанская областная филармония». Проектную документацию необходимо подготовить до 30 ноября 2025 года.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

«Это позор»: Сладков резко высказался о воскресной атаке ВСУ на Россию

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал в телеграм-канале воскресную атаку...
Новости России

Коц задал неудобный вопрос после крушения поездов в Брянской и Курской областях

Крушение поездов в Брянской и Курской областях обнажило пробел...
Общество

Скопление всех экстренных служб заметили в Рязани на Южной окружной

На месте следком, медики, полиция, МЧС. Рядом со строительным рынком заправка перекрыта, причина неизвестна.
Происшествия

Водителя фуры, с помощью которой украинцы организовали атаку дронов в Рязани, допросили следователи

Мужчина рассказал, как так вышло, что он управлял фурой, которую задействовали для атаки военных объектов.
Происшествия

Громкие звуки, разбитые машины, повреждённые дома: что известно об атаке ВСУ на Рязань ночью 2 июня

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать областной центр.

Последние новости

Новости мира

Шок для Трампа: Удары по аэродромам РФ бьют по Вашингтону

Ситуация вокруг этих атак, произошедших прямо перед вторым раундом российско-украинских переговоров в Стамбуле, вызывает множество вопросов и напряжение в отношениях между ключевыми игроками.
Общество

В Рязанской области объединят несколько колледжей

Изменения коснутся нескольких образовательных учреждений.
Происшествия

После массовой атаки дронов на российские военные объекты начался розыск предпринимателя Тимофеева

По сообщению источника, именно ему принадлежали фуры с беспилотниками, которые задействовали в террористических действиях.
Общество

Региональное отделение Движения Первых провело большой Фестиваль детства

1 июня региональное отделение Движения Первых провело Фестиваль детства в Рязанском лесопарке, на котором собрались более 4 тысяч участников.
Новости России

Звонкий удар в уязвимое место: эксперты оценили последствия атаки ВСУ по аэродромам дальней авиации

Удары по аэродромам — это не катастрофа и уж точно не «российский Пёрл-Харбор», как писали вчера самые тревожные блогеры. Но это — точный удар в уязвимое место.
Общество

Четырёх иностранцев депортировали из Рязанской области за кражу, изнасилование и другие преступления

В списке выдворенных фигурируют уроженцы государств Карибского региона, Центральной Азии и Южного Кавказа.
Общество

Рязанские молодожены получат подарки от девелоперской компании «Мармакс»

Для поддержки молодых семей девелоперская компания «Мармакс» запустила приятную акцию.
Общество

На улице Новосёлов нет горячей воды из-за ремонтно-восстановительных работ

РМПТС называет адреса отключения.