На разработку проекта капремонта Рязанской филармонии направят 4,8 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания Рязанской областной филармонии выделили 4,8 млн рублей. Данные о госзакупке опубликованы на официальном портале.

Согласно условиям контракта, все строительные и отделочные материалы должны быть российского производства и соответствовать современным стандартам. В перечень работ входят:

ремонт стен, перегородок, полов и лестниц;

утепление фасада и замена кровли;

установка новых окон и витражей (стеклянные ограждения должны быть из прочных материалов).

Также в здании обновят инженерные системы: отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, электроснабжение, пожарную сигнализацию, интернет и телевидение. При этом колонны и ригели останутся без изменений.

Заказчиком выступает ГАУК «Рязанская областная филармония». Проектную документацию необходимо подготовить до 30 ноября 2025 года.